Предстоящие выходные в Украине все еще будут теплыми. Суббота будет преимущественно сухой, лишь в Одесской, Николаевской, местами в Крыму местами пройдут дожди. Об этом написала в соцсети синоптик Наталья Диденко.

"В дневные часы ожидается + 16 + 20 градусов, на юге до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях, + 13 + 16 градусов", - прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, в воскресенье в Украине дождей станет больше - на западе, юге, частично на востоке и в центре (на карте).

"В северных областях существенные осадки маловероятны. Ночью и утром - местами туманы. В Киеве выходные обещают теплую погоду без осадков", - добавила синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что ночной ураган в Киеве повалил десятки деревьев, повреждены автомобили и линии электропередач.

Также мы сообщали, что ливень затопил Черновцы, спасатели ожидают поднятия уровня воды в местных реках.