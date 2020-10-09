Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая в четверг обращалась к Владимиру Зеленскому по поводу попыток "слуг народа" сорвать участие политсилы в выборах в Николаеве, обвинила главу фракции партии президента Давида Арахамию, что он за этим стоит.

Заявление опубликовано на сайте "Оппоплатформы".

В нем сказано, что суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял партийный список "ОПЗЖ" с регистрации. Но теперь николаевские "слуги" готовят апелляцию на это решение.

"Организатором травли "ОПЗЖ" в Николаеве является непосредственно председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Организовывая судебную войну против оппозиции, Арахамия ссылается на личное распоряжение президента Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков "ОПЗЖ" - городского или областного", - отметили в партии.

"Оппоплатформа" призвала Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа", ведь такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии.

"Мы рассчитываем, что вмешательство президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти", - заявили в "ОПЗЖ".

О том, что "слуги" пытаются устранить своих сильных конкурентов в Николаеве через манипуляциями в местных избиркомах, стало известно еще в конце сентября.

А два дня назад "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты местных советов от "Оппоплатформы".