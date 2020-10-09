У избитого в ночь на 8 сентября в столичном Гидропарке бывшего "узника Кремля" Владимира Балуха наметилась положительная динамика. Он начал говорить.

О его состоянии написала в Фейсбук народная депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Немного позитива от лечащих врачей В. Балуха: "Пациент в сознании, без ИВЛ. Начал говорить, но еще дезориентирован, ничего не помнит. Нужно время, это последствия тяжелой травмы. Если будет дальнейший прогресс, Володю переведут, наконец, из реанимации", - передала нардеп информацию подписчикам от медиков.

Как сообщала "Страна", после драки Балух впал в кому, из которой вышел только 5 октября.

Мы также рассказывали, что "Евросолидарность" хотела выдвинуть Балуха №1 в список Киевоблсовета, но его избиение нарушило планы партии.