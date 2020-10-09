На данный момент неизвестно, переход на какое время, зимнее или летнее, в Украине предлагается отменить согласно законопроекту, зарегистрированному в Верховной Раде в пятницу, 9 октября.

Об этом "Стране" заявил автор данной инициативы, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Действительно, в законопроекте не указывается, какое именно время предлагается оставить: летнее или зимнее. Только указано, что сезонная смена осуществляться не будет. Аналогично нет единого решения среди Европейского Парламента. Однако результаты предварительного анализа свидетельствуют, что подавляющее большинство стран отказывается именно от летнего и оставляет зимнее время, в соответствии с международным часовым поясом. Поэтому в законопроекте оставлен путь для маневра", - сказал Стефанчук.

По его словам, если будет решение оставить зимнее время, то проект закона будет включен в повестку этой рабочей сессии парламента, а если летнее - то следующей.

"Законопроект выстроен таким образом, чтобы Верховная Рада Украины имела возможность принять соответствующее решение. Принципиальным же моментом является то, что сезонная смена времени должна быть прекращена в Украине", - добавил первый заместитель председателя парламента.

Ранее Стефанчук утверждал, что данный законопроект "направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации".

Недавно "Страна" сообщала, что Украина переходит на зимнее время в ночь на 25 октября, день местных выборов. Стрелки нужно будет перевести на один час назад.