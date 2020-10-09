В пятницу, 9 октября, Кабинет министров Украины одобрил переименование пяти парков и лесного заказника в рамках декоммунизации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Было одобрено переименование шести территорий и объектов природно-заповедного фонда. В частности в Винницкой области:

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия Октября" в "Парк им.Н.Я. Гольденберга";

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.Ленина" в "Парк им.И.Гегельського;

парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Центральный парк культуры и отдыха им.Горького" в "Центральный парк им. М. Леонтовича";

лесного заказника общегосударственного значения "Марксова дубина" в "Брацлавская дубина".

В Запорожской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк Горького" переименуют в "Парк Новоалександровский".

В Черкасской области парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения "Парк им.50-летия советской власти" будет переименован в "Парк Сосновый бор".

Ранее мы рассказывали о ближайших планах Директор Института национальной памяти Антона Дробовича по декоммунизации в Киеве.

Также сообщалось, что украинских школьников будут обучать декоммунизации. Для этого Институт национальной памяти под руководством Антона Дробовича разработает специальный цикл лекций.