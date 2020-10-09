Сегодня Кабмин одобрил ряд инициатив, направленных на борьбу с распространением Covid-19 в Украине. В частности, правительство распорядилось провести эксперимент по использованию плазмы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, привлечь к тестированию на Covid-19 частные лаборатории и выделить деньги на закупку систем подачи кислорода.

Соответствующие решения Кабмин принял в ходе заседания в пятницу, 9 октября.

Так, правительство утвердило проект по проведению эксперимента по заготовке плазмы крови с антителами к коронавирусу, взятой у людей, которые уже переболели Covid-19. Из нее планируется производить иммуноглобулины, которые, после успешных клинических испытаний, будут использовать в лечении тяжелых пациентов с коронавирусной болезнью.

Также Кабмин распорядился выделить лабораторным центрам Минздрава 100 миллионов гривен на привлечение к тестированию лабораторий разных форм собственности. Также государственные лабцентры получат больше 160 млн на закупку дополнительного оборудования. При этом оно будет приобретено на внеконкурсной основе.

Кроме того, правительство согласовало выделение 572,2 млн гривен на закупку систем подачи кислорода. Деньги поступят в области и уже там будут решать, каким клиникам и сколько кислорода закупать. Цель, озвученная премьер-министром Денисом Шмыгалем, заключается в том, чтобы 80% стационарных коек, задействованных для лечения Covid-19, были оборудованы системами подачи кислорода.

Напомним, согласно сегодняшнему решению Кабмина, зарплата украинских медиков, задействованных в лечении больных с Covid-19, будет зависеть от количества пациентов, которым они оказывают помощь. При этом прибавка в 300% к зарплате медработников останется неизменной.

Ранее ожидалось, что Кабмин на заседании изменит критерии для определения региона в "красную" зону коронавирусного карантина, однако этого не произошло.