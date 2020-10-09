В субботу, 10 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Небольшие дожди возможны местами на западе страны, а также в Житомирской, Кировоградской, Черниговской и Одесской областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны ночью температура воздуха опустится до +8-10 градусов, днем потеплеет до +14-19.

В северных и центральных областях ночью прогнозируют +8-12 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +17-20.

В восточных регионах ночью ожидается +9-12 градусов, днем температура воздуха поднимется до +17-20.

На юге страны ночью +14-15 градусов, днем воздух прогреется до +20-22.

Фото: meteo.gov.ua

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