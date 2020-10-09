Сегодня при тушении пожара в селе Болотенное Луганской области подорвался пожарный автомобиль, пострадали три человека.

Об этом в пятницу, 9 октября информирует пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"9 октября 2020 в 9-50 часов при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ" "АМУР", - говорится в сообщении.

По данным чиновников, в результате взрыва получили травмы водитель пожарного автомобиля Зюбенко В.С., 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И., 1978 года рождения и сотрудника ГСЧС.

"Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит", - добавили в райгосадминистрации.

Напомним, недавно в Днепре мужчина взорвался в собственной машине. Полиция заявила, что граната сдетонировала из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Ранее мы писали, что в Мариуполе от взрыва гранаты в доме погиб мужчина. После приезда полиции на место трагедии выяснилось, что в доме находились и другие боеприпасы.