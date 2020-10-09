Сегодня, 9 октября, вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, представитель "Слуги народа", выступил с серьезным заявлением. Он предлагает отменить перевод часов в Украине.

Эта идея муссируется в Украине и в Европе едва ли не последние десять лет. С предложениями о том, чтобы жить по одному времени, без корректив два раза в год, выступали многие украинские политики.

От их задумок предложение Стефанчука отличается тем, что для него это не просто прикладной вопрос организации труда или здоровья - он хочет "противодействовать агрессии со стороны Российской Федерации".

"Страна" объясняет суть инициативы политика и по какому времени будут жить украинцы, если его законопроект воплотится в жизнь. Вариантов, как оказалось, несколько.

По какому времени предлагает жить Стефанчук

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес законопроект, которым предлагается отменить переход на летнее время в Украине.

Ключевое обоснование политика - так он хочет противостоять "российской агрессии" и содействовать деоккупации территорий.

Точно не ясно, как именно. Но, по логике, сделать это можно, если синхронизировать Киев со временем, по которому живут на Донбассе и в Крыму. Оба этих региона следуют московскому времени, при этом в России стрелки не переводят уже скоро как десять лет - с 2011 года.

Как результат, летом у Украины и России (плюс Крыма с Донбассом) стрелки часов совпадают. А в зимний период - с конца октября и до конца марта - время отличается, там на один час больше.

То есть, если борьба с агрессией по Стефанчуку - это объединение украинского времени с донбасским и крымским, то спикер по ходу синхронизирует Украину и с московским временем.

Если же нет, и по факту мы разойдемся по времени с неподконтрольными регионами окончательно - то вообще непонятно, в чем хотя бы символический смысл "борьбы с агрессией".

После публикации своей инициативы Стефанчук пояснил ее смысл "Стране".

"В законопроекте не указывается, какое именно время предлагается оставить: летнее или зимнее. Только указано, что сезонная смена осуществляться не будет. Аналогично нет единого решения и у Европейского парламента", - сказал нам Стефанчук.

Но, по его словам, подавляющее большинство стран отказывается именно от летнего и оставляет зимнее время, в соответствии с международным часовым поясом. "Поэтому в законопроекте оставлен путь для маневра", - говорит Стефанчук.

"Если будет принято решение оставить зимнее время, то за проект закона надо голосовать на этой сессии, а если летнее - то на следующей. Законопроект выстроен таким образом, чтобы Верховная Рада Украины имела возможность принять соответствующее решение. Принципиальным же моментом является то, что сезонная смена времени должна быть прекращена в Украине", - считает вице-спикер.

Какие варианты перевода времени открываются?

Если Стефанчук предлагает, чтобы на всей территории Украины, включая, конечно, Крым и Донбасс, всегда было одно время - киевское, тогда оно будет идентичным нынешнему московскому. И это в обозримом будущем можно реализовать двумя способами:

Вариант №1. Не переводить часы в Украине в октябре 2020 года и впредь. То есть остаться жить на летнем времени - одинаковом с Донецком, Луганском, Симферополем и Москвой.

Но вряд ли Рада успеет это сделать - пока закон пройдет комитеты и все чтения, наступит время перевода часов (это произойдет 25 октября).

Вариант №2. Перевести сейчас, затем еще раз, в марте 2021 года, и больше не переводить.

И, хотя мы снова оказываемся на одном времени с неподконтрольными территориям и Россией, при этом сценарии включается еще один посыл Стефанчука - содействие евроинтеграции.

В марте 2019 года Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В Страсбурге решили, что в последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут в марте 2021 года (правда, финально не все страны под этим подписались).

Если закон примут, мы сможем в последний раз перевести часы весной, вместе с Евросоюзом. Впрочем, и тогда мы будем опережать их на час.

Вариант №3 - переводить часы этой осенью, а будущей весной - нет. И в таком случае у нас будет одно время с ЕС. Именно на этот вариант и намекает Стефанчук.

Правда, в этом случае непонятно, как власть будет синхронизироваться с Донбассом и, наконец, бороться с "российской агрессией". Но, возможно, в Киеве решат, что директивно вводят новое время и на неподконтрольных территориях. Что бы они там себе не думали.

Точно так же в Украине декоммунизировали города в Крыму - не имея по факту для этого никаких возможностей.

В последний раз основательно за отмену перевода часов в Украине брались в 2011 года, параллельно аналогичной работе в Госдуме РФ, когда президентом был Виктор Янукович. Однако тогда оппозиция не позволила принять закон. В качестве аргументов они приводили то, что таким образом Украина действует в угоду России, чтобы совпасть с ней по времени.

Среди граждан особое недовольство выражали жители западной Украины, там даже устраивали митинги протеста. Публично - из-за ранних рассветов летом и закатов зимой, неофициально - из-за той же России, чтобы не жить по московскому времени.

Если же отвлечься от политики, идея Стефанчука, вполне вероятно, здравая. Но ее обоснование - борьба с агрессией путем манипуляций с часовой стрелкой - вызвала в Сети смешанные чувства.

"В стационаре все без изменений". Реакция соцсетей

Telegram-канал "Политика Страны" обращает внимание, на новый метод борьбы с противником и спрашивает, нет ли тут зрады.

"Первый вице-спикер от "Слуги народа" Руслан Стефанчук внес законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время и установление единого киевского времени на всей территории страны.

Идея имеет право на жизнь, но сильно позабавило обоснование - для "противодействия Российской агрессии".

Это какой-то новый метод борьбы с противником.

Тем более, что Стефанчук не уточнил на каком времени он предлагает остаться - на летнем или на зимнем? Если на летнем, то мы фактически будет жить по московскому времени. Так как Россия стрелки часов также не переводит.

И летом у нас с Москвой время одно и тоже.

Нет ли тут зрады?"

"В стационаре все без изменений", - отреагировала экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Блогер Денис Гороховский попросил не говорить Стефанчуку, что в "ЛДНР" тем самым государством-агрессором введен российский рубль как местная валюта, а то мало ли какой он законопроект подготовит.

"Депутаты не перестают удивлять. Сегодня в Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий отказ от перевода часов в Украине на зимнее и летнее время. Соответствующий законопроект внес депутат "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

Казалось бы, очень правильная и адекватная инициатива. От практики перевода часов уже отказался целый ряд стран, включая страны-флагманы. И такое решение вполне обосновано как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения медицины. Тема была актуальна 50 лет назад, сегодня уже нет. Всё просто.

Но наши депутаты не были бы нашими депутатами, если бы их действия объяснялись логикой и здравым смыслом. Знаете, что Стефанчук назвал одной из причин подачи данного законопроекта? Далее цитата: "Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого московского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Я не буду это комментировать, но у меня есть одна большая просьба: не говорите Стефанчуку, что в ЛДНР тем самым государством-агрессором введен российский рубль как местная валюта, а то мало ли какой он законопроект подготовит, узнав об этом.

А отмену перевода часов я поддерживаю".

"Читая новости о том, что в Украине отменят перевод часов ради победы над Россией, думаю, не я один вспомнил анекдот "вставай, вуйко, москаль уже час не спит".

Рождены, чтоб сказку сделать былью, так сказать", - иронизирует журналист Юрий Ткачев.