Сегодня, 10 октября, отмечается Покровская родительская суббота. Это поминальный день накануне большого праздника Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).
"Страна" рассказывает, как поминать усопших близких в этот день, что можно и нельзя делать, а также публикует трогательные траурные открытки.
Покровская родительская суббота 2020 - как правильно поминать, что нельзя делать
Нынешняя родительская суббота берет начало от праздника Покрова. Его суть в том, что Богородица накрыла своей одеждой людей от воинствующих захватчиков и так спасла их жизни. То есть это в первую очередь покровительство от боевых действий.
Именно поэтому сегодня чтят память воинов, которые погибли во время защиты Родины. А также родителей, друзей и других близких, которые ушли из жизни.
В этот день в храмах служат панихиды. Можно их посетить, помолиться, поставить свечки за упокой. Людям, которые просят милостыню, сегодня ее рекомендуется подавать. Также навещают могилки, кладут цветы, зажигают лампадки. Относить туда еду и есть на погостах самим не принято и церковь это одобряет.
Зато в обед или вечером в Покровскую родительскую субботу можно собраться в тесном кругу семьи. Приготовить скромные блюда, вспомнить бодрым словом тех родных и знакомых, кто ушел в мир иной. Что касается алкоголя, допустима стопка вина или водки. Но пить много, а уж тем более напиваться, категорически запрещается.
Дополнительные запреты на сегодня: нельзя ругаться, веселиться, следует отказаться от гулянок. Не рекомендовано и горько плакать по усопшим. В своей скорби нужно стараться быть сдержанными.
Лучше всего сегодня - прочитать молитву за упокой душ к Деве Марии. Если при этом дома вы зажжете свечу, то тушить ее не надо - она должна догореть.
Молитва об усопших в Покровскую родительскую субботу:
Открытки в Покровскую родительскую субботу 2020
Специально для своих читателей мы подготовили открытки и гиф по случаю Покровской родительской субботы. Их можно отправить близким и напомнить об общих родственниках или друзьях, которые ушли из жизни. Вспомните о них добрым словом и пожелайте вечного царствия небесного.