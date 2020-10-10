Сегодня, 10 октября, отмечается Покровская родительская суббота. Это поминальный день накануне большого праздника Покров Пресвятой Богородицы (14 октября).

"Страна" рассказывает, как поминать усопших близких в этот день, что можно и нельзя делать, а также публикует трогательные траурные открытки.

Покровская родительская суббота 2020 - как правильно поминать, что нельзя делать

Нынешняя родительская суббота берет начало от праздника Покрова. Его суть в том, что Богородица накрыла своей одеждой людей от воинствующих захватчиков и так спасла их жизни. То есть это в первую очередь покровительство от боевых действий.

Именно поэтому сегодня чтят память воинов, которые погибли во время защиты Родины. А также родителей, друзей и других близких, которые ушли из жизни.

В этот день в храмах служат панихиды. Можно их посетить, помолиться, поставить свечки за упокой. Людям, которые просят милостыню, сегодня ее рекомендуется подавать. Также навещают могилки, кладут цветы, зажигают лампадки. Относить туда еду и есть на погостах самим не принято и церковь это одобряет.

Зато в обед или вечером в Покровскую родительскую субботу можно собраться в тесном кругу семьи. Приготовить скромные блюда, вспомнить бодрым словом тех родных и знакомых, кто ушел в мир иной. Что касается алкоголя, допустима стопка вина или водки. Но пить много, а уж тем более напиваться, категорически запрещается.

Дополнительные запреты на сегодня: нельзя ругаться, веселиться, следует отказаться от гулянок. Не рекомендовано и горько плакать по усопшим. В своей скорби нужно стараться быть сдержанными.

Лучше всего сегодня - прочитать молитву за упокой душ к Деве Марии. Если при этом дома вы зажжете свечу, то тушить ее не надо - она должна догореть.

Молитва об усопших в Покровскую родительскую субботу:

Открытки в Покровскую родительскую субботу 2020

Специально для своих читателей мы подготовили открытки и гиф по случаю Покровской родительской субботы. Их можно отправить близким и напомнить об общих родственниках или друзьях, которые ушли из жизни. Вспомните о них добрым словом и пожелайте вечного царствия небесного.