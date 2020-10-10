Свечи за упокой на Покровскую родительскую субботу
Свечи за упокой на Покровскую родительскую субботу

Сегодня, 10 октября, отмечается Покровская родительская суббота. Это поминальный день накануне большого праздника Покров Пресвятой Богородицы (14 октября). 

"Страна" рассказывает, как поминать усопших близких в этот день, что можно и нельзя делать, а также публикует трогательные траурные открытки. 

Покровская родительская суббота 2020 - как правильно поминать, что нельзя делать

Нынешняя родительская суббота берет начало от праздника Покрова. Его суть в том, что Богородица накрыла своей одеждой людей от воинствующих захватчиков и так спасла их жизни. То есть это в первую очередь покровительство от боевых действий. 

Именно поэтому сегодня чтят память воинов, которые погибли во время защиты Родины. А также родителей, друзей и других близких, которые ушли из жизни. 

В этот день в храмах служат панихиды. Можно их посетить, помолиться, поставить свечки за упокой. Людям, которые просят милостыню, сегодня ее рекомендуется подавать. Также навещают могилки, кладут цветы, зажигают лампадки. Относить туда еду и есть на погостах самим не принято и церковь это одобряет. 

Зато в обед или вечером в Покровскую родительскую субботу можно собраться в тесном кругу семьи. Приготовить скромные блюда, вспомнить бодрым словом тех родных и знакомых, кто ушел в мир иной. Что касается алкоголя, допустима стопка вина или водки. Но пить много, а уж тем более напиваться, категорически запрещается. 

Дополнительные запреты на сегодня: нельзя ругаться, веселиться, следует отказаться от гулянок. Не рекомендовано и горько плакать по усопшим. В своей скорби нужно стараться быть сдержанными. 

Лучше всего сегодня - прочитать молитву за упокой душ к Деве Марии. Если при этом дома вы зажжете свечу, то тушить ее не надо - она должна догореть. 

Молитва об усопших в Покровскую родительскую субботу:

молитва об усопших в Покровскую родительскую субботу

Открытки в Покровскую родительскую субботу 2020

Специально для своих читателей мы подготовили открытки и гиф по случаю Покровской родительской субботы. Их можно отправить близким и напомнить об общих родственниках или друзьях, которые ушли из жизни. Вспомните о них добрым словом и пожелайте вечного царствия небесного. 

Покровская родительская суббота гиф

Покровская родительская суббота гифки

Покровская родительская суббота открытка

открытка на Покровскую родительскую субботу

Покровская родительская суббота картинка

траурная свеча гиф

светлая память гиф

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