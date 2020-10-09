Владимир Зеленский встретится с Анджеем Дудой. Фото: Flickr

В понедельник, 12 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретится в Киеве со своим польским коллегой Анджеем Дудой

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Уточняется, что президент Польши Анджей Дуда будет находиться в Украине с официальным визитом. После его переговоров с Зеленским 12 октября главы государств подпишут некоторые двусторонние документы. 

А во вторник, 13 октября, Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

Зеленский встретится с Дудой 12 октября. Скриншот телеграм-канала Офиса президента

Напомним, на этой неделе Зеленский в Лонодне встретился с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, пригласил его в Украину и предложил ему покупать сельхозпродукцию по привлекательным ценам.

Также мы писали о том, что как Зеленский рассказал о визите в Британию.

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