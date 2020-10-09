Ученые из США и Канады исследовали, как долго держится иммунитет у перенесших коронавирусную инфекцию. Выяснилось, что антитела к Covid-19 сохраняются в организме не менее трех месяцев после того, как человек переболел явно выраженными симптомами.

Результаты соответствующих исследований опубликованы в журнале Science Immunology.

По их данным, в ответ на вирус SARS-CoV-2, вызывающий Covid-19, иммунная система человека вырабатывает белки, называемые антителами. В зависимости от того, как долго остаются в крови переболевшего антитела длительного действия IgG, зависит его защита от повторного заражения.

Так, в первом исследовании американские ученые взяли образцы крови у 343 бывших пациентов Массачусетской больницы общего профиля, перенесших коронавирус в средней и тяжелой форме. Анализ проводили через четыре месяца после проявления первых симптомов.

У большинства пациентов, у которых симптомы сохранялись в течение как минимум двух недель, уровень IgG и через четыре месяца был повышенным. Это значит, что у них сохранились защитные антитела. Только три человека полностью потеряли за это время антитела IgG.

"Это означает, что люди, скорее всего, будут защищены на этот период времени", - заявил руководитель первого исследования, доктор Ришель Чарльз.

В то же время авторы отмечают, что антитела IgA и IgM, нацеленные на домен связывания рецептора шипового белка вируса, снижались до низких уровней в течение двух с половиной месяцев или даже быстрее.

Во втором исследовании, которое провели канадские ученые, участвовали 402 бывших пациента из больницы Святого Михаила в Торонто. Как и в первом случае, авторы выяснили, что антитела IgA и IgM быстро распадались, а IgG оставались относительно долго - более трех месяцев - на высоком уровне. Максимальный зафиксированный срок сохранения антител IgG составил 115 дней.

Впервые ученые обнаружили антитела не только в крови, но и в слюне. Это очень интересный вывод, считают исследователи, так как позволяет использовать слюну в качестве альтернативной биожидкости для тестирования на антитела.

Особенно это актуально для выявления первично инфицированных - стандартный тест ПЦР - мазок из носа - эффективен только в первые несколько дней после заражения, а затем он теряет чувствительность. Для пациентов, у которых симптомы сохраняются не менее восьми дней, по мнению авторов, его можно дополнить тестом на антитела по слюне.

Результаты этих двух, проведенных независимо друг от друга исследований в целом совпадают и позволяют говорить о том, что у людей, переболевших коронавирусом с явными симптомами, иммунитет сохраняется как минимум в течение трех месяцев.

Ранее мы писали, Ученые США обнаружили устойчивые к коронавирусу антитела.

Также сообщали, что, по данным исследователей, у 20-50% людей, не контактировавших с коронавирусом, есть иммунитет против него.