Посольство США в Украине вслед за Международным валютным фондом выразило обеспокоенность по поводу выговора первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы Дмитрию Сологубу.

Об этом сказано в сообщении посольства в Twitter, обнародованном в пятницу, 9 октября.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный Банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

Сама Рожкова объявила, что это проявление цензуры, так как решение Совета Нацбанка непосредственно связано с их общением со СМИ. Кроме того, она назвала его тревожным сигналом для независимости регулятора.

Также мы писали о том, что в НБУ рассказали, что Совет Нацбанка объявил выговор Рожковой и Сологубу из-за интервью изданию KyivPost.