В Черновцах мощный ливень затопил дороги, на которых вода в считаные минуты поднялась выше автомобильных колес. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Ливневая канализация не справилась с объемом воды. Пешеходы по некоторым улицам передвигались вброд. Больше всего подтопило улицы Калиновскую и Сечевых Стрельцов.

Синоптики предупреждали о надвигающейся непогоде заранее, но это не особенно помогло. Спасатели говорят, что вскоре может подняться уровень в воды в реке Прут и Серет.

Ранее "Страна" писала о том, что в конце сентября в Киеве после мощного ливня оказалась затопленной станция метро.

Также мы сообщали, что появились фото и видео, как улицы и дороги Тернополя затопил ливень.