Вслед за введением ограничительных мер в отношении белорусских чиновников Евросоюз может утвердить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Выводы [Европейского] совета по Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС одобрят в понедельник, весьма амбициозны. Прямо упоминается, что Лукашенко может быть подвергнут санкциям, и открывается возможность для усиления экономической поддержки и диалога о безвизовом режиме, если в стране произойдет переход к демократии", – написал он.

Напомним, в начале октября Евросоюз ввел санкций против белорусских чиновников, но не добавил в список лиц, на которых они распространяются, Лукашенко. Поле этого Беларусь ввела ответные санкции против ЕС и пригрозила разрывом дипломатических отношений.

Также мы писали о том, что Россия присоединилась к санкциям Беларуси против ЕС.