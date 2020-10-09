Французское информационное агентство "Франс Пресс" рассказало, когда наступит перемирие в зоне Нагорного Карабаха, где военные действия не утихают более десяти дней. По их данным, перемирие могут заключить уже сегодня вечером или в субботу, 10 октября.

Об этом говорится в их публикации в Twitter, опубликованной в пятницу, 9 октября.

"Перемирие в Карабахе может быть заключено уже сегодня вечером или завтра" - говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе президента Франции, "президент республики (речь о непризнанной Нагорно-Карабахской республике - Ред.) вновь беседовал с армянским премьер-министром, господином Николом Пашиняном вчера вечером и с президентом Азербайджанской республики, господином Алиевым сегодня утром. Дело идет к перемирию в ближайшее время, даже если ситуация пока еще нестабильная", - говорится в сообщении канцелярии французского лидера.

Напомним, с 27 сентября между Арменией и Азербайджаном продолжаются военные действия в Нагорном Карабахе.

Стороны обвиняют друг друга в начале эскалации, сообщают о тысячах погибших и раненых среди гражданских. В обеих странах введено военное положение.

Несколькими днями ранее Германия, Россия, США и Франция призвали прекратить военные действия на территории Нагорного Карабаха.