Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили Всемирной продовольственной программе. Комитет принял соответствующее решение в пятницу, 9 октября.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба премии.

Всемирная продовольственная программа была признана нобелевским лауреатом "за ее усилия по борьбе с голодом, вклад в улучшение условий для мира в районах, затронутых военными конфликтами, и за то, что она действует как движущая сила в усилиях по предотвращению использования голода как оружия войны и конфликта".

Отметим, Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно около 4 млн тонн продуктов питания.

Напомним, на Нобелевскую премию мира в 2020 году на Нобелевскую премию мира выдвигали российского оппозиционера Алексея Навального.

Также мы писали, что президента РФ Владимира Путина тоже выдвигали на Нобелевскую премию мира.

Кроме того, мы публиковали полное расписание церемоний вручения Нобелевской премии-2020.