По состоянию на пятницу, 9 октября, в России зарегистрировали 12 126 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель в стране с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в России 15 мая, тогда за сутки Covid-19 заболели 11 656 человек.

Об этом свидетельствуют данные российского коронавирусного штаба.

Больше всего новых случаев выявили в Москве, там Covid-19 заболели 3 701 человек. 469 человек заразились коронавирусом в Петербурге, 411 - в Московской области.

Общее число заболевших Covid-19 в России достигло 1 272 238 человек. За минувшие сутки умер 201 пациент с коронавирусом, всего с начала пандемии скончались в России 22 257 человек.

Выздоровели от Сovid-19 1 009 421 человек, в том числе 7 092 пациента выписаны из больниц за последние 24 часа.

Напомним, в конце сентября в Москве впервые с лета ужесточили карантин из-за коронавируса.

Тем временем в Украине за сутки подтвердили 5 804 новых случая коронавируса - это рекордный показатель.