Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уже на следующей неделе могут пройти переговоры политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", они пообщаются друг с другом в формате видеоконференции.

Об этом Ермак сообщил в ходе выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Андрея Ермака, Украина заинтересована в как можно более скором проведении встречи в Нормандском формате.

"В этом нас поддерживают наши партнеры по Нормандскму формату - Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", - сказал Ермак.

По его словам, переговоры продолжаются, а на следующей неделе в онлайн-формате могут встретиться политические советники лидеров "Нормандской четверки".

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - заявил Андрей Ермак.

По его словам, благодаря договоренностям на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и советников лидеров "Нормандской четверки", на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.

Напомним, в Кремле не уверены, что встреча "Нормандской четверки" состоится до конца года.

Также мы писали, что Зеленский все еще верит во встречу глав стран "Нормандского формата" в ближайшее время.