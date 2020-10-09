Ермак анонсировал переговоры советников глав стран "Нормандской четверки" на следующей неделе
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уже на следующей неделе могут пройти переговоры политических советников лидеров стран "Нормандской четверки", они пообщаются друг с другом в формате видеоконференции.
Об этом Ермак сообщил в ходе выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает пресс-служба Офиса президента.
По словам Андрея Ермака, Украина заинтересована в как можно более скором проведении встречи в Нормандском формате.
"В этом нас поддерживают наши партнеры по Нормандскму формату - Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ", - сказал Ермак.
По его словам, переговоры продолжаются, а на следующей неделе в онлайн-формате могут встретиться политические советники лидеров "Нормандской четверки".
"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - заявил Андрей Ермак.
По его словам, благодаря договоренностям на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и советников лидеров "Нормандской четверки", на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.
Напомним, в Кремле не уверены, что встреча "Нормандской четверки" состоится до конца года.
Также мы писали, что Зеленский все еще верит во встречу глав стран "Нормандского формата" в ближайшее время.