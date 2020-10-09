Температура воздуха в Киеве третий день подряд бьет рекорды. Ночь с 8 на 9 октября в столице оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, температура воздуха не опустилась ниже +13,4 градусов. Предыдущий рекорд был установлен в 1889 году - тогда температура воздуха составляла +13,3 градусов. Соответственно, в этом году ночь на 9 октября превысила предыдущий показатель на 0,1 градус.

Напомним, в ночь на 7 октября температура не опускалась ниже +14,5 градусов, чем на 0,7 градуса превысила предыдущее рекордное значение.

Также мы писали, что первый осенний месяц 2020 года стал одним из двух самых жарких в истории Киева. Таким образом сентябрь в столице повторился рекорд 1909 года.