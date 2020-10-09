В Министерстве здравоохранения Украины раскритиковали передачу "Право на власть" на "1+1" за эфир, посвященный коронавирусу. В ведомстве заявили, что предлагали поучаствовать в съемках и ответить на все вопросы, но им отказали, в результате чего в эфире "было сказано много неправды".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 октября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Вчера я вечером пересмотрел эфир "Права на власть". И первое: вызвало удивление, что Министерство здравоохранения не было приглашено принять участие в этой программе. Более того, когда мы увидели анонс и что тематика касается Covid-19, то есть та, которая беспокоит миллионы граждан, пресс-служба министерства связалась с программой, сообщила, что мы готовы принять участие и ответить на вопросы разных политических деятелей. На что Минздраву было отказано в участии в этом эфире. Это вопрос уже наверное журналистских стандартов", - заявил Степанов.

Он раскритиковал передачу за то, что в эфире прозвучала неправдивая информация.

"Там было поднято много вопросов, которые волнуют наших граждан. Очень много было сказано неправды, почти фейков", - сказал министр.

В частности, это касается, по его словам, информации о проблемах с медицинским кислородом и ПЦР-тестами.

Напомним, в эфире упомянутой передачи председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине могут ввести "карантин выходного дня". Также там выступали представители партии "За будущее", которую считают близкой к собственнику канала 1+1 Игорю Коломойскому.

Также мы сообщали, что число зараженных коронавирусом в Украине 9 октября выросло на 5 804 человека, это новый антирекорд.