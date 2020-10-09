В Украине завершили испытания первой партии неуправляемых авиационных ракет РС-80, которые были изготовлены для государственного заказчика - Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"PC-80 - это неуправляемый реактивный снаряд воздушного базирования с кумулятивно-осколочной боевой частью. Предназначен для поражения бронированных и небронированных наземных целей. Ракеты РС-80 могут применяться в авиации, а также на наземных платформах и десантно-штурмовых катерах. Проводила испытания Государственная акционерная холдинговая компания "Артем".

Огневые испытания прошли успешно, подтвердив соответствие продукции техническим требованиям и высоким стандартам качества", - сообщает пресс-служба.

Более того, изделия готовы к досрочной передаче заказчику.

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