Деньги на пособия безработным заканчиваются. На Кабмин 9 октября будет вынесено протокольное поручение о подготовке к следующему заседанию Кабмина проекта о перераспределении средств с коронавирсного фонда Фонду социального страхования на случай безработицы. Оно есть в повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина

На этот год расходы Фонда были утверждены в размере порядка 11 млрд гривен плюс из фонда по COVID-19 добавили больше 4,2 млрд. Но деньги уже заканчиваются.

Как указано в документе, по состоянию на 1 октября получателей пособий по безработице в Украине — 365 тысяч человек, что на 40 тысяч больше, чем прогнозировалось. При этом количество получателей меньше, чем, скажем, в сентябре (было 396 тысяч). Но претендентов на пособия на 68% больше, чем в прошлом году. Плюс найти им работу (и снять с пособий) практически нереально. Вакансия на сегодняшний день всего 68 тысяч. То есть на каждое рабочее место претендует больше пяти человек.

По состоянию на 5 октября из Фонда по безработице профинансировано 12,4 млрд гривен. То есть остаток на счетах — чуть больше 2,5 млрд. Этого хватит на октябрь и частично на ноябрь, - отмечается в пояснении к протокольному поручению. Дальше - платить будет нечем.

По подсчетам Минэкономики, чтобы платить пособия по безработице вовремя, Фонду до конца года нужно не меньше 4,1 млрд гривен. Поэтому предлагается перераспределить из коронавирусного фонда еще почти 1,6 млрд.

Также предлагается добавить 280 млн на выплаты по частичной безработице (для людей, которые находятся в отпусках за свой счет, в простое и др.).

С начала года по этому виду выплат в Фонд подано больше 222 тысяч заявлений, из них порядка 195 тысяч - от физлиц-предпринимателей.

На 1 октября профинансировано порядка 2,4 млрд гривен, и на счетах Фонда по этой программе осталось всего около 300 тысяч. Деньги полностью закончатся уже в этом месяце. Тогда как потребности в выплатах по-прежнему есть.

Заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин рассказал "Стране", что дефицит средств по Фонду наметился уже давно. Причем, непонятно, хватит ли запрошенных средств для его покрытия.

Ведь, помимо того что идет рост потребностей в финансировании из-за карантина и кризиса в экономике, наблюдаются также недопоступления средств в Фонд по безработице. Провал идет за счет минуса по ЕСВ. С июля планы по поступлениям в Фонд не выполняются. Так, в июле был зафиксирован минус 16,2 млн, в августе - рекордные 109,2 млн, в августе - 12,8 млн.

"Чтобы выйти в ноль по году, Фонду не хватает 3-4 млрд гривен. Поэтому 1,6 млрд, которые предлагается выделить из коронавирусного фонда, полностью проблему не решат, и к этой теме еще наверняка придется вернуться", — говорит Шубин.

Кроме того, сумму в 1,6 млрд дополнительного финансирования посчитали из расчета, что карантин в Украине закончится 31 октября. Но эпидемия сейчас набирает обороты. Поэтому не исключено, что претендентов на пособия в ближайшее время станет еще больше.

Вопрос - из каких статей кронавирусного фонда снимут деньги, чтобы добавить в Фонд по безработице.

Мы уже писали, что средства в размере 66 млрд уже распределены, и по ряду статей практически полностью освоены. Но есть и непотраченные средства - порядка 38 млрд. Скажем, на закупку аппаратов ИВЛ вообще пока ничего не израсходовали, на доплаты медикам взяли чуть больше 10% и т.д. Но снимать финансирование с медицинских статей в разгар эпидемии - как минимум странно. Логично было бы перераспределить деньги с дорог, на которые запланировано рекордное финансирование (из коронавирусного фонда - 35 млрд). Пойдет ли на это правительство, станет понятно на следующей неделе.