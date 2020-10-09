Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в отношении которого запустили процедуру импичмента, отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и все правительство страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Так, соответствующий указ был обнародован утром в пятницу, 9 октября. Он вступает в силу со дня подписания.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому… от исполнения обязанностей премьер-министра Кыргызской Республики освобожден Кубатбек Боронов. Основанием стало заявление Кубатбека Боронова", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 5 октября, в столице Кыргызстана Бишкеке на центральной площади собрались около 2 000 сторонников оппозиции, которые начали требовать отменить итоги выборов и провести повторное голосование. На акции вышли тысячи людей, которые после столкновений с силовиками захватили здание парламента страны и президентской администрации.

На фоне протестов 6 октября Кубатбек Боронов подал в отставку, на его место парламент страны назначил Садыра Жапарова. Также в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Сам же президент добровольно не собирается покидать свой пост. Он сделает это только при одном условии.