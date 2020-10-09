Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что через 20-30 лет Хабаровск сможет претендовать на статус Москвы - столицы России. По его словам, такое возможно, если остановить отток населения и решить инфраструктурные проблемы.

Об этом со ссылкой на Дегтярева сообщает "Интерфакс" в пятницу, 9 октября.

"Учитывая, что в этой части мира основные процессы будут происходить геополитические, основные центры роста экономики здесь, то, надо полагать, исторически центр России переедет сюда. Я уверен, что через лет 20-30 здесь будет столица. Только не Дальнего Востока, какого-то там округа. А России. И это неизбежный процесс", - сказал он.

Такое заявление Дегтярев сделал во время первого, организационного заседания с участниками Народного Совета - коллегиального органа, который создается по его инициативе.

По словам Дегтярева, мысль о переносе столицы в Хабаровск была одной из первых, когда он соглашался на предложение президента возглавить регион после отставки губернатора Сергея Фургала.

"Центр мира в 21 веке будет в этой части полушария, то есть на востоке. Для меня это очевидно, и когда президент пригласил на работу, я ни секунды не думал. Я в первый раз говорю, что у меня промелькнуло, а промелькнуло - там будущее. Спасибо, Владимир Владимирович (Путин - Ред.), я полетел", - добавил Дегтярев.

Однако он признал, что через 20-30 лет Хабаровск "должен быть физически готов" стать столицей, поэтому нужно заняться благоустройством городской среды, дорожной инфраструктурой и решением насущных проблем жителей.

"Поэтому, кто отсюда уезжает - ваши квартиры и дома займем с удовольствием. Будем дальше расстраивать Хабаровск и обустраивать Хабаровский край", - сказал врио губернатора.

Напомним, в июле, детективы Следственного комитета РФ и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в крайне тяжелых преступлениях. После этого его должность временно занял Дегтярев.

Мы рассказывали, что в связи с арестом в Хабаровске проходят акции протеста. По различным данным, на улицы выходят тысячи человек.