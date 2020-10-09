В Украине не планируют снова объявлять локдаун, несмотря на антирекорды по суточному приросту больных Covid-19. Однако в стране могут ввести "карантин выходного дня" и обязать украинцев проводить выходные дома с семьей.

Об этом в эфире передачи "Право на власть" заявил нардеп, председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий, видео обнародовано в YouTube.

Так, по словам Радуцкого, постановление Кабмина №641 о карантинном зонировании необходимо менять, поскольку ВОЗ обновила свои критерии введения ограничений. В ближайшем времени Украина должна учесть их. Вопрос будет обсуждаться уже в субботу, 10 октября, на совещании у президента.

"Второе - это мое предложение, СНБО его поддерживает, и я надеюсь, что поддержит президент. Это надо сделать то, что сделал КНУ им. Шевченко - он перевел обучение на дистанционку. Я считаю, что школы и университеты надо отправлять на дистанционное обучение. Жесткий карантин мы сегодня ввести не можем, мы все понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня, это когда семья на выходные остается у себя дома, никуда не ездит - ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это все можно выдержать, это не закрытие предприятий, не остановка", - сказал Радуцкий.

Радуцкий про карантин выходного дня - с 01:18:30

Напомним, ВОЗ зарегистрировала новый мировой рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

Также мы писали, что в Кабмине не хотят объявлять новый локдаун и переносить выборы.