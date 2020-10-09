Транспортное командование Вооруженных сил США (Transcom) планирует использовать ракеты компании SpaceX миллиардера Илона Маска для срочной переброски грузов по планете через космос. Первое такое испытание могут провести уже в 2021 году, но при соглашении SpaceX.

Об этом со ссылкой на SpaceX сообщает "Интерфакс".

Глава командования Transcom генерал Стивен Лайонс, заявил, что "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".

Генерал Лайон добавил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.

В командовании Transcom затем пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".

По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в различные труднодоступные районы и в те страны, которые не имеют выхода к морю.

Ранее мы писали, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Так же сообщали, SpaceX пять лет будет запускать аппараты вооруженных сил США за 316 млн долларов.