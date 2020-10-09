Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для экспресс-доставки военных грузов через космос
Транспортное командование Вооруженных сил США (Transcom) планирует использовать ракеты компании SpaceX миллиардера Илона Маска для срочной переброски грузов по планете через космос. Первое такое испытание могут провести уже в 2021 году, но при соглашении SpaceX.
Об этом со ссылкой на SpaceX сообщает "Интерфакс".
Глава командования Transcom генерал Стивен Лайонс, заявил, что "команда, которая работает со SpaceX, возможно, уже в 2021 году, проведет совместное тестирование принципа доставки грузов через космос".
Генерал Лайон добавил, что задача заключается в том, чтобы иметь возможность с помощью ракеты доставить 80 тонн груза, который перевозит тяжелый американский военно-транспортный самолет C-17, в любую точку земного шара в течение одного часа.
В командовании Transcom затем пояснили, что детали проекта все еще прорабатываются со SpaceX, но в любом случае это подразумевает фактическую "доставку груза из одного места в другое через космос".
По мнению американских военных экспертов, это значительно упростило бы оперативную доставку военных грузов в различные труднодоступные районы и в те страны, которые не имеют выхода к морю.
Ранее мы писали, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Так же сообщали, SpaceX пять лет будет запускать аппараты вооруженных сил США за 316 млн долларов.