Азербайджан и Армения приняли приглашение президента России Владимира Путина приехать 9 октября в Москву.

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову пишет РИА Новости.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сказала Захарова.

Отметим, ранее Владимир Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, а чтобы обсудить гуманитарные проблемы пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москву для консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

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