Главы МИД Азербайджана и Армении прибудут в Москву на переговоры. Фото: Freeimg

Азербайджан и Армения приняли приглашение президента России Владимира Путина приехать 9 октября в Москву

Об этом со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову пишет РИА Новости.

"Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка", - сказала Захарова. 

Отметим, ранее Владимир Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, а чтобы обсудить гуманитарные проблемы пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Москву для консультаций с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Напомним, ранее премьер-министр Армении Пашинян призвал мировое сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

Также мы писали о том, что в Карабахе заявили о гибели более четырех тысяч военных Азербайджана.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться