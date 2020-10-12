Предстоящий период начнется неплохо, а завершится не вполне благоприятно для многих знаков Зодиака. Лучше важные задачи и дела запланировать и реализовать до 13 октября, когда ретроградный Меркурий расположится в знаке Скорпиона и может помешать задуманному.

На эту неделю также выпадет новолуние 16 октября. В этот день советуют делать все размерено, не переживать по мелочам и расслабиться.

Читайте гороскоп с 12 по 18 октября.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов на первый план выйдет сексуальная сфера и темы взаимоотношений, которые раньше считались запретными. Понедельник подходит для того, чтобы реализовать все запланированные дела. В остальные дни вы можете столкнуться с тем, что ваши задумки и действия не поддерживают. В четверг, 15 октября, может произойти что-то значимое.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы на этой неделе захотят честно поговорить со своим партнером. При этом лучше концентрироваться на совместных успехах, а выражая свои потребности, говорите о том, каких слов и действий вы ждете, а не о том, что партнеру не нужно делать. Обращайте внимание на качество своего общения, поскольку значительное время может уйти на пустые разговоры.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Эта неделя будет достаточно эффективной в профессиональном плане, если Близнецы проявят максимальную внимательность и сосредоточенность. Возможно, на этой неделе вы сделаете инвестиции, совершите полезные покупки. Удачные дни на этой неделе - 12, 15 и 16 октября.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам на этой неделе не стоит пытаться обманывать. Скорее всего хитрость будет раскрыта и вам будет неудобно. На работе лучше изъясняться прямо и сдержанно. При этом старайтесь не раскрывать коллегам все свои секреты. Успешными будут дела 13-14 октября. А в пятницу, 16 октября, наоборот, нужно будет вложить много сил, энергии и терпения.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы на этой неделе могут возобновить контакты со старыми друзьями. Те, кто связан с техникой или наукой, могут вернуться к старым концепциям. Нужно быть внимательными при коммуникациях со СМИ, оформлении документов, во время экономических расчетов. Удачные дни 15-16 октября.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе Девам будет полезно перенести все свои контакты в оффлайн, исключить из друзей тех людей, которые давно вам не близки и выйти из сообществ в соцсети, которые вы давно не использовали. Используйте время, чтобы посвятить его здоровью, красоте, рассмотреть предложение о дополнительном заработке.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов выпадет неделя, когда многие действия будут идти через "не хочу". Особенно это проявится 15 и 16 октября. Вы будете возвращаться к нерешенным вопросам, сталкиваться с ограничениями. В эти дни важно изменить подход к работе и возможным трудностям, стать более гибкими.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы будут использовать начало недели для компромиссов и обретения новых возможностей. Самыми напряженными днями станут 17 и 18 октября, когда вы можете испытывать тяжесть от накопившихся проблем и встречать категоричный отклик от самих себя, типа "надоело, хочу все бросить". Такие настроения гоните прочь. Можно посвятить дни перестановке, уборке или отказаться от части рабочих обязанностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя будет малособытийной для Стрельцов, однако не лишним станет умерить агрессию (в частности, по отношению к себе). Лучше не посещать в эти дни салоны красоты, поскольку есть вероятность разочароваться в услугах либо потратиться на что-то ненужное. 13 и 14 октября будут для вас значимыми днями, которые необходимо провести ровно, что называется "по накатанной".

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов на этой неделе самым напряженным периодом будет 15-16 октября. Это может касаться вашей деятельности либо ограничительных внешних мер, влияющих на вашу работу. В другие дни вы можете испытывать вдохновение для творчества. Попробуйте проявить это.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев в ближайшие дни могут резко поменяться планы из-за вашей активности и спешки, а также экстренных новостей. В начале недели вы можете испытывать ощущение суетливости, из-за чего встречи будут переноситься, а в задачах будут сбои. Регулируйте нагрузку, чтобы правильно идти по волне перемен. Наиболее удачный день - 16 октября.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб назревает неплохая неделя. Сразу четыре дня могут стать благоприятными: 13, 14, 17 и 18 октября. Период гармоничен для коммуникаций: нужная информация будет сама идти к вам в руки, контрагенты будут отвечать адекватно, с успехом пройдут встречи и переговоры. Вас может посетить творческое вдохновение, желание обновить интерьер.