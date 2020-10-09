Эпидемия коронавируса, антирекорды которой фиксируются в Украине на протяжении последних дней, продлится до марта 2021 года - потому что Covid-19 развивается параллельно с ОРВИ.

Об этом со ссылкой на начальника Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана пишет "Обозреватель".

Так, по его словам коронавирус ведет себя подобно другим острым респираторным инфекциям и гриппу. Поэтому предполагается, что эпидемия спадет лишь к весне 2021 года.

При этом, по мнению Рубана, у Covid-19 все же есть свои особенности. В частности - то, что "эта вирусная инфекция очень тяжелая и очень агрессивная".

"К сожалению, мы будем наблюдать еще два сезона, 2020 и 2021 года. Будет увеличение заболеваемости, череда рекордов до марта следующего года", - сказал Рубан.

По его мнению, пик эпидемии можно ожидать в январе-феврале 2021 года.

Напомним, ранее ВОЗ зарегистрировала новый мировой рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

Также мы писали о том, что глава МОЗ сравнил рост заболеваемости коронавирусом в Украине осенью и первую волну в Италии и Испании.