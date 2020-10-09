Американская социальная сеть Twitter заблокировала 1 589 аккаунтов из Ирана, Саудовской Аравии, Кубы и Таиланда за нарушения политики компании по манипулированию платформой.

Также она внесла в свои архивы пять аккаунтов, связанных с Россией и закрытых еще в начале сентября.

Об этом сообщает Engadget.

В компании заявили, что учетные записи, действующие в Иране, "искусственно усиливали разговоры на политически чувствительные темы". К ним относятся вопросы расовой и социальной справедливости в США, к примеру движение Black Lives Matter и убийство Джорджа Флойда. Многие учетные записи были взломаны, и Twitter вернул большинство из них первоначальным владельцам.

Кроме того Twitter также заблокировал 33 аккаунта, связанных с правительством Саудовской Аравии. "Эти аккаунты были созданы, чтобы выдавать себя за ключевых политических фигур Катара и продвигать нарративы о политике Катара, которые с геостратегической точки зрения выгодны властям Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.

Еще соцсеть закрыла 526 фейковых аккаунтов, которыми управляли молодежные группы, связанные с кубинским правительством, и еще 926 аккаунтов, которые, по предварительным данным, находятся в Королевской армии Таиланда (RTA).

Что касается российских аккаунтов, Twitter связал их с российской фабрикой троллей.

Ранее мы писали, что Twitter ввел санкции против российского государственного информагентства "РИА Новости".

Также сообщали, что Twitter и Facebook забанили аккаунты предвыборной команды президента США Дональда Трампа.