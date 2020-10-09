Президент России Владимир Путин в четверг, 8 октября, провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам разговоров Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Владимир Путин призвал остановить боевые действия "по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными".

Кроме того, Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении 9 октября приехать в Москву, чтобы при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по этим вопросам.

Напомним, 7 октября лидеры Армении и Азербайджана поздравили Путина с днем рождения и обсудили с ним конфликт в Нагорном Карабахе.

Также мы писали о том, что 8 октября в Карабахе заявили о гибели более четырех тысяч военных Азербайджана.