Манекен в скафандре по имени Starman, за рулем электромобиля Tesla Roadster крупнейшей компании в мире SpaceX совершил сближение с Марсом.

Об этом говорится в сообщении Space.com.

"Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил первое сближение с Марсом 7 октября - в пределах 0,05 астрономических единиц, или менее 8 млн км от Красной планеты", - заявили в SpaceX.

Как сообщается, период его орбиты относительно Солнца - 557 земных дней.

На сегодняшний день автомобиль и Starman преодолели в космосе почти 2,1 млрд км - этого достаточно, чтобы проехать по всем дорогам Земли более 57 раз.

Однако, как сообщается, конец путешествия для Starman еще далеко. Ожидается, что в конечном итоге, автомобиль направится либо на Венеру, либо на Землю. Но этого не произойдет в ближайшем будущем, согласно моделированию орбиты Tesla Roadster.

Ранее мы писали, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск показал фотографию космического корабля SpaceX Starship.

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