Первый помощник президента Украины Сергей Шефир тайно приезжал в имение самого богатого человека в Украине Рината Ахметова под Киевом.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Это произошло еще 31 августа. Тогда съемочная группа зафиксировала, как из боковых ворот Офиса президента выехала Audi А8, которой пользуется первый помощник президента Сергей Шефир, и потом заехала на заправку по дороге в сторону поселка Конча-Заспа.

Далее к машине Шефира подъехал автомобиль, которым пользуется охрана Ахметова, вместе с ним зафиксировали и бронированный Mercedes-Maybach. Журналистам удалось запечатлеть, как помощник Зеленского вышел из Audi и пересел в Maybach.

Как сообщается, Maybach направился в сторону поселка Плюты в Киевской области, после чего автомобиль повернул к боковым воротам поместья Ахметова. Оно расположено вблизи поселка Плюты, в 35 километрах от столицы.

Журналисты обратились к Сергею Шефиру с вопросами о том, что он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и что известно об этом президенту. В ответ он заявил: "Отвечу на все вопросы сразу. Ничего противоречащего интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка".

Ранее мы писали, что замглавреда "Страны" Светлана Крюкова продала картину с Ахметовым в окружении президентов.

Так же мы сообщали, что студия Зеленского "Квартал 95" наращивает сотрудничество с телеканалом олигарха.