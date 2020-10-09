По состоянию на утро пятницы, 9 октября, в Украине подтвердилось еще 5 804 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших таким образом достигло отметки в 250 538 человек. И это снова печальный антирекорд. Предыдущий был установлен вчера, 8 октября, когда было выявлено 5 397 новых зараженных.

Добавим, что вчера, 8 октября, в Украине общее число зараженных достигло показателя в 244 734 человека.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 4 779 пациентов с этим диагнозом (+ 89 за сутки). Выздоровели уже 110 650 человек (+2 417). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 135 109 человек (+3 298).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что ВОЗ зарегистрировала новый мировой рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки.

Также "Страна" рассказывала о том, что вероятность заразиться коронавирусом на борту самолета такая же, как и погибнуть от удара молнии.