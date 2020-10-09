Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 9 октября
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных регионах страны по состоянию на 9 октября. За последние сутки заразилось еще 5 804 человека, излечилось 2 417 пациентов и скончалось 89.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Винницкая область - 7331 случай;
- Волынская область - 9 373 случая;
- Днепропетровская область - 8 301 случай;
- Донецкая область - 5 372 случая;
- Житомирская область - 7 718 случаев;
- Закарпатская область - 10 629 случаев;
- Запорожская область - 5 172 случая;
- Ивано-Франковская область - 14 835 случаев;
- Кировоградская область - 1 262 случая;
- Киев - 26 463 случаи;
- Киевская область - 10 689 случаев;
- Львовская область - 22 172 случая;
- Луганская область - 1 613 случаев;
- Николаевская область - 4 293 случая;
- Одесская область - 16 107 случаев;
- Полтавская область - 3 921 случай;
- Ровенская область - 13 981 случай;
- Сумская область - 6 404 случая;
- Тернопольская область - 15 284 случая;
- Харьковская область - 23 342 случая;
- Херсонская область - 1 714 случаев;
- Хмельницкая область - 8 062 случая;
- Черновицкая область - 15 939 случаев;
- Черкасская область - 5 349 случаев;
- Черниговская область - 5 212 случаев.
Напомним, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определилась, какие карантинные ограничения будут действовать в регионах Украины с понедельника, 12 октября. Как мы уже сообщали ранее, Киев, спустя неделю пребывания в "желтой", снова попадет в "оранжевую" зону карантина.
Как сообщала "Страна", Кабмин одобрил ряд инициатив, направленных на борьбу с распространением Covid-19 в Украине. В частности, правительство распорядилось провести эксперимент по использованию плазмы для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, привлечь к тестированию на Covid-19 частные лаборатории и выделить деньги на закупку систем подачи кислорода.