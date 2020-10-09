Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, который буквально несколько часов назад отказывался добровольно покидать пост, выразил готовность уйти с должности главы государства. Однако он заявил, что сделает это после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти и возвращения страны на путь законности.

Об этом сообщает РИА Новости.



Пресс служба киргизского лидера передала его слова о том, что стране "нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло".



Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.



Глава государства отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".

Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент и о необходимости назначения перевыборов.

"Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает Жээнбеков.



Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране.

Как рассказывала "Страна", в четверг в Совете безопасности республики сообщили об исчезновении Жээнбекова и премьер-министра Боронова, которые не появлялись на публике с начала протестных акций.

Мы также писали, что в четверг Киргизия в целях безопасности закрыла свои границы.