Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала новый суточный рекорд по приросту инфицированных коронавирусом в мире. За минувшие сутки количество инфицированных людей увеличилось почти на 339 тысяч человек.

Об этом 8 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику ВОЗ.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной и Южной Америках – 122 715 зараженных, а также в Европе – 96 996 случаев.

Таким образом, к четвергу в мире было диагностировано уже более 36 миллионов случаев заражения и более 1 миллиона летальных исходов.

8 октября антирекорд по числу заражений установила и Украина. Число заболевших Covid-19 перевалило за 5 000 человек.

Как писала "Страна", на днях в ВОЗ заявляли, что коронавирусом могли заразиться 10 процентов населения Земли, а это 784 миллиона человек.