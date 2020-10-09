В Турции из-за проседания почвы испортилась самая большая мозаика, которая сохранилась со времен Римской империи.

Об этом сообщает Ассоциация археологии и наследия в Facebook.

Как известно, расположенная в древнем городе Антиохии, который считался третьим крупнейшим городом после Рима и Александрии, занимает около 1 050 квадратных метров и сочетает в себе до 160 оттенков камня.

В 2012 году памятку нашли при попытке строительства отеля. Проведя раскопки, было решено сохранить наследие в прежнем виде - с тех пор за мозаикой тщательно ухаживали и даже поместили под накрытие от погодных условий.

Однако из-за проседания почвы мозаика пошлы волнами, в некоторых местах проблемы с сохранением произведения искусства особо заметны. Особенности почвы в том, что она находится на достаточной высоте над уровнем моря. Сейчас исследователи пытаются понять, как сохранить мозаику в первозданном виде.

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