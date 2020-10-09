В Украине заявили о снижении объемов производства молочных продуктов на 3%.

Об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

"Несмотря на ощутимый дефицит молока, который отмечается второй год подряд, эта биржевая пара в течение карантинных ограничений демонстрирует даже рост производства, что обусловлено временным избытком молока, который появился в результате активного падения спроса на другие молочные продукты", - указано в сообщении.

Так, производство питьевого молока сократилось на 7,1% по сравнению с прошлым годом, когда обороты также упали. То есть, теперь в Украине производят 1,33 миллионов тонн молока - на 45 тысяч тонн меньше. Всего производство молочных продуктов и продукты, в основе которых около 20% молока - сырки и прочее - стали производиться на 3% меньше.

Производство мороженого также сократилось. С начала года его произвели 127,1 тысяч тонн, что на 12,3% меньше, чем в прошлом году, однако в последние месяцы отмечается наращивание производства. В свою очередь, производство молочных товаров на экспорт выросло.

Напомним, Украина уже давно является едва ли не главным поставщиком контрабандных сигарет в ЕС. Что, собственно, не является секретом. О различных схемах по провозу сигарет через границу и заработках таможенников и "поставщиков" ходят легенды.

Как сообщала "Страна", Украине стоит ожидать существенного снижения цен на арбузы. Так, эксперты, отмечают, что к этому приведет отправка из Херсона в Киев так называемой "баржи Гройсмана" загруженной арбузами.