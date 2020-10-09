В военном городке Новоивницкое Житомирской области полиция выясняет обстоятельства гибели трех военных-контрактников.

Основной версией инцидента до сих пор считается отравление угарным газом.

Как говорится в сюжете ТСН, тела погибших планируют доставить домой через несколько дней, после проведения всех экспертиз. У одного из военных остались двое маленьких дочерей.

"Все трое мужчин снимали квартиру в аренду, были родом из Днепровской, Сумской и Черновицкой областей. Двум погибшим исполнилось 23 года, одному – 21", - говорится в сюжете.

Бойцов начали искать утром, когда они не явились на построение.

"Были приняты меры относительно места их пребывания. По месту жительства обнаружили их тела", - рассказал заместитель командира воинской части Сергей Полищук.

При этом соседи говорят, что о смерти юношей узнали только от полиции. Как оказалось, тело одного парня нашли на кухне в квартире, второго - в ванной комнате, а третий был на диване. Следов насильственной смерти не было.

Следствие сейчас рассматривает несколько версий трагедии, но главная - отравление угарным газом. Точные причины смерти должна установить экспертиза.

"Поскольку во время осмотра было установлено, что есть соответствующее оборудование и утечка могла произойти из-за его неисправности", - указала руководительница отдела связей с общественностью нацполиции в области Анна Ващенко.

Соседи погибших считают так же. По их словам, в доме автономное отопление и в каждой квартире есть котлы и газовые колонки. На месте инцидента работают газовики, но общаться с журналистами пока отказываются.

Напомним, утром в четверг, 8 октября, в селе Новоивницкое Житомирской области обнаружили мертвыми троих военных, которые служили по контракту и жили на съемной квартире. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений у них не выявили.

Ранее "Страна" рассказывала, что Зеленский наградил погибших при крушении АН-26 медалями "За военную службу Украине".