В офис научного отдела Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника залетела редкая бабочка голубая ленточница. Это одна из самых крупных бабочек не только в Украине, но и в Европе.

О посетителе сообщает в Фейсбук пресс-служба организации.

Голубую ленточницу (Catocala fraxini) еще называют голубой орденской лентой. Бабочка занесена в Красную книгу Украины как уязвимый вид.

Длина крыла этого насекомого может достигать 45 мм, а размах крыльев в полете - до 110 мм.

Голубая орденская лента активна ночью и как все ночные насекомые летит на свет. Видно, к ученым она тоже явилась на огонек.

Сейчас в заповеднике идут дожди. Когда они прекратятся, гостью перенесут на ее любимое дерево - тополь.

Ранее "Страна" показывала фото гигантской мохнатой и ядовитой бабочки-медведицы из зоны ЧАЭС.

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