В разгар второй волны коронавируса Украина повторяет сценарий первой волны в Испании и Италии, где заболевание быстро распространилось, что привело к большому количеству жертв из-за тотальной нагрузки на медицинскую систему.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook.

"5 397 диагнозов COVID-19 за последние сутки, около 1000 госпитализаций. Кровати заполняются быстро. Подобная ситуация была весной в Испании и Италии. И даже медицинские системы европейских стран не выдерживали нагрузки, все мы видели те шокирующие кадры. Вся система власти и Минздрава уже более полугода работает над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии. За это время мы возобновили работу лабораторий, из 200 тестов в сутки в апреле сейчас проводят по 34 000; Втрое увеличили количество коек в больницах - с 12 до 37 000; Определили и разработали протоколы лечения", - указано в сообщении.

По его словам, весной в социальных сетях стали популярны флешмобы по поддержке медиков, однако сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке, утверждает Степанов.

Однако он отметил, что речь не о флешмобах, а об элементарных правилах безопасности, которые снижают вероятность дальнейшего распространения заболевания.

"Отдельно обращаюсь к тем, кто сейчас "играет в политику": на кону жизни людей, думайте об этом каждый раз, когда устраиваете концерты или другие массовые пиар-акции. Речь идет о серьезной опасности, и никто не имеет права пренебрегать жизнью и здоровьем людей", - добавил министр.

Напомним, украинское правительство, несмотря на фиксацию все новых антирекордов по коронавирусу, не собирается снова вводить тотальный карантин или переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

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