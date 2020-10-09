Последний привет от бабьего лета. Возвращение сухой погоды синоптики прогнозируют в пятницу и субботу, а далее начнутся заморозки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"На Западе - умеренное тепло +16-18. На Востоке - 24 с отметкой плюс и сильный ветер. Далее температра будет медленно идти на убыль. Сегодня атмосферные фронты разделили Украину пополам - западные области, север, центр и Одесская область - с облачной погодой, с дождями и грозами, в восточной части - преимущественно солнечно", - говорится в материале ТСН.

А уже, по словам синоптиков, с 17-20 числа в Украине начнутся заморозки.

Ранее "Страна" рассказывала, как улицы и дороги Тернополя затопил мощный ливень.

Воды на некоторых улицах было в буквальном смысле по колено.

Также мы писали о том, как в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановились даже маршрутки.