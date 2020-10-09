После появления аналога жесткому карантину 4 октября, все больше общественного интереса приковано к "Большой декларации Баррингтон", которая продолжает набирать популярность в США.

Об этом сообщает ВВС.

Уже более 11 тысяч ученых и около сотни тысяч известных общественных деятелей подписали "Большую декларацию Баррингтон", которая предусматривает отказ от жесткого карантина до появления на рынке вакцины. Вместо этого авторы инициативы предлагают свои способы предотвращения распространения заболевания, особенно среди людей, которые находятся в группе риска.

Указано, что, учитывая негативное физическое и психологическое влияние локдауна на людей, дальнейшее сохранение карантинных ограничений может привести к неисправимым последствиям. Наиболее опасные - снижение уровня вакцинации детей и возрастание проблем с сердцем. К тому же, по мнению автора инициативы, дети имеют риск заразиться коронавирусом меньше, чем подхватить грипп.

В документе указаны такие шаги для создания безопасных условий людям в группе риска вместо всеобщего карантина:

регулярное тестирование сотрудников домов престарелых, а также привлечение персонала, который уже имеет иммунитет;

пожилых людей, живущих дома, власть должна обеспечивать продуктами и другими средствами первой необходимости;

открыть школы и университеты в обычном режиме;

позволить нормально работать молодым людям с низким риском заразиться;

восстановить спортивные и культурные мероприятия, открыть рестораны.

искусственно формировать иммунитет к коронавирусу, переболев им. Впоследствии коллективный иммунитет сможет спасти от третьей волны.

Критики этого движения считают, что такой подход на самом деле усложнит защиту уязвимых групп, а возможность долгосрочных осложнений после коронавируса приведет к тому, что многие люди окажутся в группе риска.

Напомним, украинское правительство, несмотря на фиксацию все новых антирекордов по коронавирусу, не собирается снова вводить тотальный карантин или переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября.

Как сообщала "Страна", Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что, несмотря на высокий рост заболевших COVID-19 за последние дни, жесткого карантина в Украине не будет. Но нужно начать придерживаться уже существующих правил.