Коллегия судей Гражданского суда ВС, оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, указала на отсутствие оснований для толкования завещания.

Если отсутствие знаков препинания и неправильное употребление некоторых из них не влияют на смысл текста завещания, то они не являются основанием для его толкования, передает Юрлига.

Так, согласно статье 1256 ГК Украины толкование завещания может быть осуществлено после открытия наследства самими наследниками. В случае спора между наследниками толкование завещания осуществляется судом в соответствии со статьей 213 этого Кодекса.

Однако толкование завещания судом не должно изменять воли завещателя, то есть подменять собой само завещание. Суд не может брать на себя права собственника по распоряжению его имуществом на случай смерти. Толкование завещания является лишь инструментом выяснения воли завещателя после его смерти. Следовательно, суд, осуществляя толкование завещания, не должен выходить за пределы этого процесса и изменять (дополнять) содержание завещания, что может исказить волю завещателя.

Верховный Суд отметил, что в тексте завещания есть пунктуационные ошибки. Однако отсутствие указанных знаков препинания и неправильное употребление некоторых из них не влияют на смысл текста завещания. Эти ошибки свидетельствуют о ненадлежащей языковой компетенции нотариуса, поскольку он оформляет текст составленного кем-то завещания.

Местным судом установлено, что оспариваемое завещание не усложнено неодинаковым использованием в нем слов, понятий терминов, которые являются общепринятыми в сфере вещных отношений, из его содержания четко усматривается воля завещателя.

Ранее сообщалось, что в 2018-м три четверти украинцев умерли, даже не составив завещания.

Еще мы писали, как у семьи космонавта Леонида Каденюка чуть не отобрали квартиру по "липовому" завещанию.