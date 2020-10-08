Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о визите в музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне. Он признался, что во время посещения учреждения хотел присвоить недокуренную сигару именитого премьер-министра и "выкурить ее за победу Украины в войне с Россией".

Видеозапись с признанием Кулеба опубликовал в своем Фейсбук.

По словам главы МИД, в музее он сопровождал президента Владимира Зеленского. Главе государства Зеленскому предложили посидеть в кресле Черччиля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны. Затем украинцы осмотрели комнаты музея.

"Мы там впитали позитивный дух", – сказал министр, добавив, что из этого места премьер "руководил войной, в которой победил того, кого, как казалось, победить было невозможно".

Затем он рассказал об эпизоде с сигарой.

"У меня было одно искушение. Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы", – произнес Кулеба, поправляя очки рукой с жемчужными четками.

Ранее Кулеба заявлял, что в Украине может появиться военная база Великобритании, что вообще-то противоречит Конституции.

Также министр считает, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина.