В США зарегистрировали новый рекорд Гиннеса - самые длинные ноги в мире среди женщин и подростков.

Об этом говорится на сайте Guinness World Records.

Указывается, что в городе Остин живет 17-летняя Маки Каррин, у которой самые длинные ноги в мире среди женщин и подростков. Длина ее левой ноги составляет 135,3 сантиметра, а правой – 134,3 сантиметра.

Рост девушки сейчас составляет два метра и восемь сантиметров. Она утверждает, что ей иногда бывает трудно пройти в двери или сидеть за рулем. Однако ей удобно играть в волейбол. Маки созналась, что в будущем мечтает стать самой высокой в мире профессиональной моделью.

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