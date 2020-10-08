В строго конфиденциальном заседании внешеполитического комитета парламента Дании принял участие человек, выдавший себя за кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. Это стало возможным потому, что заседание проходило в онлайн-формате.

О казусе, случившемся 6 октября, сообщается на сайте Фолкетинга (датского парламента).

В парламенте сказали, что на встрече депутаты обсуждали политическую ситуацию в Беларуси и возможные формы поддержки сторонников оппозиции в их "борьбе за демократию и права человека".

В начале заседания лже-Тихановская не могла подключиться к встрече из-за технических проблем с камерой, и позже заседание продолжилось без видеокартинки. Поэтому депутаты не могли видеть, с кем общаются.

Дискуссия продлилась 40 минут, после чего парламентарии поняли, что кто-то их обманывает, и завершили встречу.

Как сообщает датский канал TV-2, парламентарии заподозрили неладное после того, как во время беседы о газопроводе "Северный поток-2" псевдо-Тихановская вдруг спросила, как ее собеседники относятся "к многочисленным борделям с животными", которые якобы действуют в Дании. (Это отсылка к известному фейку о появлении заведений для зоофилов в Копенгагене, запущенному сатирическим французским сайтом secretnews.fr, публикующим выдуманные истории).

По словам одного из депутатов, Майкла Аструпа Йенсена, инцидент с вопросом о борделях показался всем загадочным", но на вопрос они все же ответили.

Штаб Тихановской позже заявил, что Светлана не контактировала с датскими депутатами.

Внешнеполитический комитет парламента Дании занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики королевства. Участникам заседаний запрещено разглашать содержание дискуссий, в зал заседаний также нельзя проносить средства связи. Аппарат Фолкетинга утверждает, что на заседании, куда вторгся неизвестный шутник, не было сказано ничего, что могло бы скомпрометировать депутатов.

Между тем у Тихановской сейчас тур по Европе. Недавно она встретилась с немецкой канцлерин Ангелой Меркель.

А до этого она виделась в Литве с президентом Франции Макроном.