В Украине на данный момент имеется около четырех тысяч рабочих аппаратов искусственной вентиляции легких. которыми запаслись на случай ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас из них используется менее 10%.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, из четырех тысяч аппаратом сейчас задействованы всего 372.

"Сейчас в Украине больницы обеспечены аппаратами ИВЛ. На сегодняшнее утро в медицинских учреждениях были задействованы около 10% от общего количества оборудования. Все остальные аппараты также готовы к использованию в случае необходимости в них, учитывая ежедневный прирост госпитализации и тревожную динамику. Закупки оборудования для медицинских учреждений государства продолжаются через ГП "Медицинские закупки Украины", который является получателем бюджетных закупок по всем централизованным закупкам из Фонда борьбы с COVID. Делается акцент на экспертном качестве оборудования, которое закупает государство для больниц, так как оборудование планируем использовать и после пандемии. Это касается не только аппаратов ИВЛ, но и, например, компьютерных томографов", - заявила она.

Также Шаталова заверила, что в Минздраве ответственно подходят к трате выделенных на борьбу с коронавирусом бюджетных денег, поэтому о дефиците аппаратов ИВЛ речи не идет. По ее словам, новую поставку техники заказали и описали требования еще в июле, а договор на дополнительные, запасные, ИВЛ был окончательно подписан еще 5 октября.

Напомним, фонд по COVID-19 в 66 млрд гривен фактически растрачен. Еще летом коронавирусные деньги поделили, причем большая часть ушла на президентскую программу "Большая стройка". То есть на дороги.

По данным главы Счетной палаты Валерия Пацкана, в коронавирусном фонде еще на начало сентября не хватало средств для реализации трех бюджетных программ — по доплатам полицейским, выплатам по частичной безработице и на детей физлиц-предпринимателей. Также, по его словам, в стране наблюдается резкий дефицит аппаратов ИВЛ.

Как сообщала "Страна", украинцам перечислили список услуг, которые каждый больной коронавирусом или пациент с подозрением на заболевание может получить бесплатно по программе "Медгарант".